سامي مشعشع يكتب لوطن: عادية جدا جاءت القمة العربية الإسلامية 'غير العادية'!

طموحين كانوا في قمة الرياض وأصرّوا ان هدفها هو "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية [المحتلة] ولبنان". ٥٧ من الروساء والملوك والقادة جاءوا – من جزر المالديف وجمهورية القمر وطاجيكستان ونيجيريا وبوركينا فاسو إلى كل الدول العربية وتركيا وباكستان وماليزيا وباقى الدول الإسلامية.

كل شيء في القمة غير العادية كان عاديا، خشبيا، وفيلما مكررا بطقوسه، ومفرداته ووعوده ورتابة خطاباته وفي اجتراره لذات التعابير ولذات الإدانات والرقص على الكلمات. القاعة فخمة. التمور على الطاولات. ساكبي القهوة العربية يتحركون بخفة بين الوفود. ٥٧ علما (لا) ترفرف في الخلفية، ومحطات الإعلام الموجه لكل دولة 'معجوقة' في نقل كلمة رئيسهم/زعيمهم وحلفانهم بأغلظ الإيمان ان كلمة رجلهم في القمة كانت الأقوى وأنها حركت المشاعر واستحوذت على تغطية عالمية وأنها كسرت عدد المتابعين على منصة x وعلى مدى الكرة الأرضية.

كان على ان اضحك عندما غرد أمين جامعة الدول العربية ان "منسوب الخطر [في غزة ولبنان] قد بلغ مستوى لا يمكن تحمله"، أردت الضحك وغلبنى بكاءا مرا. اجتمعوا العام الماضي والمقتلة في غزة كانت في أوج توغلها في دمائنا وأعراضنا وهللوا حينها بإنشاء 'مجموعة اتصال' بشأن غزة (تركيا، ماليزيا، قطر، مصر، الأردن والسلطة الفلسطينية) لوقف الإبادة والسعى وراء حل الدولتين. وكل ما نتج عنها هو: لا شيء. لا شيء.

بالرغم من كل ما قيل من كلمات وخطابات فلن يكون هناك أي ضغط على القيادة الأمريكية الحالية او القادمة كما نادت بعض الخطب، ولا لن يتمكنوا من اجبار الكيان على وقف الحرب في تصريحات بعضهم ولا لن يتخذوا أي خطوة/خطوات عملية ملموسة كما ادعوا على شاكلة طرد الكيان من الأمم المتحدة. ضحكت كثيرا على محاولة قناة العربية والحدث "تبكيت" القمة وكأنه انجازالعصر وتسويق ان أمريكا وبريطانيا وفرنسا يفكرون بالاعتراف بدولة فلسطين وكأن حل الدولتين ما زال قائما!

لن يكون هناك شبكة أمان مالي وسيرمون لنا بفتات ولمرة واحدة ويكتفوا. لن يكون هناك تعليق لعضوية الكيان في الأمم المتحدة ولن يدعموا الاونروا (ولم يعلنوا عن تبرعات جديدة او اضافية)ويمنعوا انهائها ولن يسحبوا ولن يطردوا سفراء الكيان في بلدانهم.

يا ريت الاتفاقية الإبراهيمية ما زالت حاضرة ومتعافية ولو ظاهريا، حينها لانضممت الدولة ٥٨ للقمة وشاركتهم مأدبة الغذاء!

إلى لقاء إذن في قمة عربية إسلامية العام القادم وكلنا أمل ان تكون قمة استثنائية وليس غير عادية كسابقتها.

خلص المولد وأسدلت الستارة على العرض.

لتستمر الإبادة اذن.