بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الجامع الكبير ومنطقتي "التل" و"البوابة" في البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل والمركبات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وتضرر بعض المركبات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها اليومية لبلدة الخضر والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.