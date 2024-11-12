عمر عساف يكتب لوطن: ‏ مواجهة حظر عمل الأونروا معركة كل الشعب الفلسطيني

مخاطر كبرى

صحيح أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة ومتشعبة وغير مسبوقة وربما تحتاج كل واحدة منها لمعارك مصيرية ، وربما يفتح الأعداء وفي مقدمتهم الكيان المحتل"إسرائيل" جبهات جديدة كل يوم حتى نشعر كفلسطينيين أن هذه القضايا والمشاكل والهموم فوق طاقة الشعب الفلسطيني ، وباتجاه زرع اليأس أوالعجزعن الدخول في معارك متعددة في آن معاً‏. وهنا تتباين أحياناً الأولويات؛ اين نركز وما الجبهة الأكثر خطورة أوأي الجبهات هي التي يمكن أن تحقق فيها اختراقاً وبالتالي نركز عليها أكثر من غيرها، هل نركز فيها لتشكل قصة نجاح تفتح على نجاحات أخرى؟ ومع أن هذا ليس جديداً في الساحة الفلسطينية، اذ غدا مصطلح "تمر القضية في مرحلة مصيرية غير مسبوقة" أمراً مألوفاً ربما منذ وعد بالفور حتى يومنا هذا أي على امتداد قرن ونيف.

ففي الوقت الراهن يعيش الشعب الفلسطيني تحديات كبرى لابد أن نشير إلى عناوينها؛ نكبة أوسلو والانسداد السياسي منذ 31 عاماً والانقسام الذي يعصف بالوضع السياسي منذ 17 عاماً والعدوان والتدمير والحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتي تكثفت منذ 13 شهراً أي منذ طوفان الأقصى وحالة القتل والدمار الذي يواجه شعبنا في قطاع غزة، وتكثيف التدمير والقتل في مخيمات ومدن شمال الضفة خصوصاً جنين وطولكرم ونور شمس وطوباس ونابلس حيث وصل عدد الشهداء إلى حوالي 800 شهيد وآلاف الجرحى واثني عشر الف أسير، وتحد آخر يتعلق بالاستيطان والأرض حيث يقترب عدد المستوطنين في الضفة من مليون مستوطن بينهم 100الف عضو ميليشيا مسلح، ينهبون الأرض ويروّعون السكان ويهجرون البدو تحت رعاية الحكومة ودعم جيش الاحتلال، وتدنيس المقدسات خصوصاً الأقصى حيث خلال الأشهر الماضية دنسه حوالي 50 الف مستوطن وبالطبع إمكانية توسيع الحرب التي يشنها الاحتلال على الشعبين الفلسطيني واللبناني . في ظل هذه الظروف يواصل الاحتلال تشريع قوانين تهويد الارض وتحويل الشعب الفلسطيني إلى مقيم لا مواطن في أرضه وليس مواطناً وفي هذا سياق جاء قانون القومية الصهيوني قبل سنوات قليلة.

‏في ظل هذه المعركة والحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال وأعوانه والمتآمرون معه تحت شعار "حسم الصراع " ومواتاة الظروف لإنجاز هذا الحسم يصدر الكنيست قراراً بإلغاء وكالة الغوث " الأونروا " ومنع عملها في المناطق الخاضعة لسيادة الاحتلال "الإسرائيلي" واعتبارها منظمة غير قانونية وسبق هذا القرار مصادرة مقر وكالة الغوث الدولية في القدس لبناء 1440 وحدة استيطانية على الأراضي الخاصة بالأونروا، ففي أي سياق وما الأخطار المترتبة على مثل هذا القرار وما الدور الفلسطيني في مواجهته؟؟

مسارات الأونروا: على طريق التصفية

‏وقوفاً عند موضوع وكالة الغوث وما تتعرض له بعد ‫ ثلاثة ارباع القرن من إنشائها يحتم العودة إلى التأسيس، ولابد من ربط المسألة بأمرين: الأول هو القرار الدولي 194 الذي نص في فقرته الحادية عشرة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها والذين بلغ عددهم في حينه حوالي 700 الف لاجئ فلسطيني، والثاني أن قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ارتبطت بشرط تطبيقها للقرار 194 بشأن عودة اللاجئين إلى ديارهم، ولخصوصية الحالة الفلسطينية لم ينضوِ اللاجئون الفلسطينيون تحت مسؤولية المفوضية السامية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي أعادت بعد الحرب العالمية الثانية، 50 مليون لاجيء جراء الحرب العالمية الثانية والحروب التالية إلى ديارهم . وهكذا تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " وحددت مهمتها في الإغاثة والتشغيل حتى يتسنى عودة اللاجئين إلى ديارهم، وجاءت تأسيسها عام 1949 لتعمل في التجمعات الخمسة التي تواجد فيها اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية والأردن وغزة وسوريا ولبنان حيث قدمت خدمات الإغاثة؛ أي توفير الحاجات الأساسية من المأكل والملبس وحاجات الحياة واحتياجات الصحة والتعليم والسكن وإقامة عدداُ من المخيمات المؤقتة في التجمعات الخمسة حيث مارست مهماتها. ‬‬

ويمكن القول أن هناك سمتين أساسيتين رافقتا عمل الوكالة هما التنصل التدريجي من مهماتها سنة بعد أخرى تحت ذريعة عجز الموازنة الذي رافقها خلال كل مسيرتها والثانية تسييس وجودها والسعي من مرحلة لأخرى لأنهاء مهماتها في سياق أية مشاريع سياسية، ففي الأولى كانت وكالة الغوث خلال المراحل الأولى من عملها تقدم وجبات طعام يومية للطلبة اللاجئين و وجبات حليب من خلال مطعم عام في كل مخيم، وكانت تقدم كل مواد الطعام والشراب شهرياً لأسر اللاجئين من طحين وزيوت وتمور ومواد غذائية أخرى ومواد تدفئة في فصل الشتاء وملابس لجميع اللاجئين الفلسطينيين، هذه الخدمات تم التنصل منها تدريجيا حتى اقتصرت على الحالات الاجتماعية أي الفقراء من اللاجئين وإنهاء الخدمات حين يوظف أحد أفراد الأسرة في الوكالة، وتنهي حقوق الفرد إذا تعلم في إحدى مؤسسات الوكالة التعليمية فوق المدرسية، وهكذا اقتصرت خدمات الوكالة على المدارس حتى الصف التاسع، أي التعليم الالزامي، وبعض الخدمات الصحية وتقليص خدمات المستشفيات.

شهود الجريمة: الوكالة... المخيم... اللاجيء

أما على الصعيد السياسي فكانت مشاريع التوطين بدأ من مشروع جونستون في خمسينيات القرن الماضي ، وغيره من المشاريع التي كانت تطرح بإغراء الدول المضيفة بمليارات الدولارات للدولة، ولكن نهوض النضال الوطني الفلسطيني واتساع الثورة وتصدي اللاجئين لمشاريع التوطين أبقى قضية اللاجئين حية غير منسية، وتم تكريس ثلاثة شهود على جريمة العصر التي يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن حدوثها : وهي الوكالة ومخيم واللاجىء هذه الأركان الثلاثة ظلت تقف عليها قضية كبرى اسمها اللاجئون الفلسطينيون وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الدولي 194.

‏وأصبحت الأركان الثلاث هذه هدفاً لأية محاولات لتصفية قضية اللاجئين، وتقدم وداهم الخطر جموع اللاجئين وأحسوا به مع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 حيث وافق الجانب الفلسطيني على تأجيل قضية اللاجئين، كواحدة من قضايا الوضع النهائي ونقاشها في إطار مفاوضات متعددة في الأطراف، ليس هذا فحسب، ولكن اتفاق أوسلو استبدل حق العودة بإقامة الدولة الموعودة والموهومة، حيث خلا اتفاق أوسلو من كلمة "العودة " على الإطلاق واكتفى بكلمة " دخول " وليس رجوع وهناك فرق كبير بين معنى الكلمتين، كما تخلى عن 194 كمرجعية للعودة وأكتفي بالقرار 242،338 اللذين تعاملا مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية لا قضية وطنية أو سياسية، وكان المكتوب كما يقال مقروءاً من عن عنوانه، إذ شكلت لجنة للنازحين بعد حرب1967 ، وعقدت سبعة اجتماعات دون أن تتفق على تعريف من هو النازح، وأنهت أعمالها دون نتائج، وفي حينها أكد رئيس الوفد الإسرائيلي ديفيد ليبائي " لن يدخل فلسطيني واحد غرب النهر إلا بموافقة إسرائيل " لأن اللجنة تتخذ قراراتها بالاتفاق.

تجدد المخاطر... اوسلو:

وخلال سنوات أوسلو ومرحلته الانتقالية التي مُددت إلى أجل غير مسمى واصل الجانب الفلسطيني تقديم التنازلات المجانية من مثل، التصريحات أننا لا نريد أن نخل بالبنية الديمغرافية لإسرائيل ولا نريد أن نغرقها باللاجئين، أو التصريح بأنني لا أريد العودة إلى صفد، وأبعد من ذلك بدأت المبادرات وكأننا في مناقصة، مثل أبو مازن بيلين ووثيقة جنيف التي شكلت مضامينها تخليا عن حق العودة، وفتحت قضية اللاجئين أمام المناقصات السياسية؛ كالتجزئة، قد نعيد لاجئي لبنان، أو نعيد عدداً في سياق جمع الشمل 5000 سنوياً، أواستخدام مصطلحات مشبوهه مثل " العودة إلى الوطن " بديلاً عن العودة إلى الديار التي هجروا منها، وصولاً لما سمي بمبادرة السلام العربية عام 2002 التي تحفظت عليها سوريا وقبلتها السلطة الفلسطينية، والتي نصت على حل "متفق عليه لقضية اللاجئين " أي موافقة إسرائيل على هذا الحل.

‏وتمشياً مع هذه التوجيهات ارتفعت الأصوات في صفوف اللاجئين وعقدت المؤتمرات في كل من مخيمات الدهيشة وقلنديا والأمعري وكلها أكدت على التمسك بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، ونادي البعض بتشكيل حزب اللاجئين للدفاع عن حق العودة، وأخذت تطرح مشاريع " جديدة " مثل خطة السهم، ونقل صلاحيات الوكالة للسلطة الفلسطينية ككيان مضيف، وكذلك الدول المضيفة الأخرى، وقد تصدى اللاجئون لهذه التوجهات، ولكن الأهم هو أن المسار السياسي كله وصل إلى طريق مسدود، وغدت الدولة والحديث عنها وهماً، وأحلاماً أمام سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ورفض الاحتلال الإسرائيلي مبادرة السلام العربية، فطوي الموضوع فلسطينياً.

‏ولما كانت ومازالت المخيمات هي بؤر التوتر والمواجهة مع الاحتلال وخزان وقود الثورة، ومن أجل هيمنة السلطة على المخيمات، أصبحت اللجان الشعبية في المخيمات أقرب إلى التبعية للأجهزة الأمنية، في ظل غياب الانتخابات الديمقراطية، واصبح يجري تعيينها بالتوافق تحت اشراف دائرة شؤون اللاجئين والأجهزة الأمنية، وتحت شعار أنها تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا مكان فيها إلا لمن يقر ويعترف بوحدانية تمثيل المنظمة من القوى السياسية في الساحة الفلسطينية.

‏في ظل مسلسل التنازلات التي قدمتها السلطة، ومنظمة التحرير ازدادت شهية دولة الاحتلال وحلفاوها لمزيد من التنازلات، وفي هذا السياق كانت الولايات المتحدة هي الأكثر وضوحاً وعدوانية خصوصاً في عهد إدارة ترامب الأولى، فلم يكتف بنقل السفارة إلى القدس، وطرح صفقة القرن ودعم ضم الجولان، بل كانت قضية اللاجئين احد استهدافاته، فمن جانب أوقف تمويل وكالة الغوث، ومن جانب ثان، ناقش الكونغرس إعادة تعريف اللاجئ في محاولة لتقليص أعداد اللاجئين، على طريق تصفية قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية برمتها .

تلاقت هذه التوجهات الأمريكية مع حكومة اليمين الصهيوني فيما أطلقت عليه " حسم الصراع " مستفيدة من ضعف الحالة العربية الرسمية وتخاذلها وتوجيهات التطبيع والدعم الأمريكي اللامحدود ومواصلة الجانب الفلسطيني الرسمي توجهاته الاستسلامية الانهزامية.

احد محاور الحرب الشاملة:

وجاءت الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة وإطلاق العنان للاستيطان ومصادرة الأرض وطرد أصحابها الاصليين، والذهاب في سلسلة من التشريعات العنصرية من قانون القومية، إلى ترحيل أهالي المقاومين وحرمانهم من حقوقهم، إلى قانون ملاحقة وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) ورفض استقبال الأمين العام للأمم المتحدة.

‏إن القرار المتعلق بوكالة الغوث الدولية في فلسطين يفتح جبهة جديدة إضافية وفي غاية الخطورة إلى جانب جبهة الأرض والإنسان والمقدسات والحقوق، وهي معركة كانت وما زالت تتصل بواحد من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وليس اللاجئين وحدهم؛ فمن جانب ربما يمس هذا القرار حوالي 10 ملايين فلسطيني، ليس من حيث الخدمات المباشرة وحرمانهم من هذه الخدمات، ولكن من حيث تهديد هذا القرار لمصير الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، فحق العودة هو الحق الرئيس في أركان المشروع الوطني؛ " حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة " ومن هنا تكون المواجهة مع هذا القرار والعدوان مواجهة شاملة مَعني بها كل فلسطيني.

ومع أنها معركة شاملة إلا أن العنصرين الآخرين في موضوع اللاجئين؛ اللاجئون والمخيمات تشكل رأس الحربة في هذه المعركة، في مواجهة هذا العدوان وإفشاله، ينبغي أن ندرك أنه لا يقلل من خطورة هذا القرار كونه يطبق في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، وان الساحات الأخرى في الأردن وسوريا ولبنان خارج إطار التطبيق في هذه المرحلة، ذلك أن عدم إسقاطه سيفتح الطريقة أمام إنهاء دور وكالة الغوث في التجمعات الأخرى، والامرهنا لا يتعلق فقط بالإمكانات المالية ومن سيغطي الجوانب الاغاثية والصحية والتعليمية، فهذه أمور لابد أن يجدوا لها حلاً من خلال وكالات دولية أخرى، أو من خلال تمويل إضافي للسلطة الفلسطينية لتغطي الجوانب التي كانت تغطيها وكالة الغوث، وفي القدس قد تجد حكومة الاحتلال صيغة مرحلية لمعالجة الجوانب الخدماتية. الخطر الأكبر هو في المخاطر السياسية المترتبة على هذا القرار بإصدار حكم الإعدام على الشاهد الرئيس في جريمة القرن العشرين وعلى طريق التنصل من المسؤولية عن الجريمة التي يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية حدوثها وتبعاتها .

‏ وتتزايد مخاطر هذا القرار إذا ربطناه بالسياق الذي يجيء فيه وهو التدمير الشامل الذي يتعرض له قطاع غزة، وبشكل خاص مخيمات القطاع التي تشكل أكثر من 70% من سكانه ومحاولات التهجير التي لم تتوقف رغم فشلها حتى الآن، وكذلك ما تتعرض له مخيمات شمال الضفة جنين طولكرم نور شمس حيث يسعى الاحتلال لتدمير بنيتها التحتية، وجعلها غير قابلة للحياة في محاولة لطمس شاهد آخر وهو المخيم، كما يجيء القرار مترافقاً مع عودة ترامب للرئاسة الأمريكية وهو المعروف ليس فقط بالعمل على تجفيف موازنة وكالة الغوث الدولية بوقف المساهمة الأمريكية في تمويلها، بل ومطالبته العلنية بإلغاء وكالة الغوث ودعم الموقف الإسرائيلي من اللاجئين وحق العودة.

حتمية المواجهة:

‏أمام هذا الوضع ينتصب السؤال الكبير ما العمل؟ هل نبقى متفرجين أم أن هناك قضية تهم 15 مليون فلسطيني ولابد للجميع أن يتحمل مسؤوليته في مواجهتها ؟؟ وهل هناك إمكانية لعرقلة هذه المشاريع كما افشلت سابقاً مشاريع التوطين وتصفية القضية الفلسطينية؟؟ في ظني أن تحركاً إجبارياً وليس اختياريا ينبغي أن يشمل كل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وتقف المخيمات واللاجئون في الضفة وغزة والقدس رأس الحربة في هذه المواجهة، بعيداً عن أية التزامات بالسقف الرسمي الذي تعتمده وتقف عنده السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تلك لها دورها، وإذا كانت لجان المخيمات عاجزة عن تحريك جمهور اللاجئين في المخيمات، لأنها غدت جزءاً من السلطة الأمنية والسياسية، عليها أن تعود لجمهور المخيم ومؤسساته وتصدقها القول بعدم قدرتها على التصدي لهذه المهمة، كي تنتخب المخيمات لجانها لخوض هذه المواجهة، فتحرك جماهير اللاجئين وفي المقدمة منها اللاجئون في المخيمات، من شأنه أن يشكل أساساً للتحرك الشعبي والأهلي والمجتمع والوطني الفلسطيني لمواجهة هذه المؤامرة التي تمس هذا الحق المقدس، والذي لا يمكن أن يكون قابلاً لا للتجزئة ولا للمقايضة ولا للمساومة بأي حق من الحقوق الأخرى.

‏وإلى جانب التحرك الشعبي وفي القلب منه ينبغي أن تكون القوى والاحزاب والفصائل التي تتمسك بوحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني عبر ومن خلال امساكها بمنظمة التحرير الفلسطينية، واحتكارها هذا التمثيل بواسطتها، وطبعاً لا يستثني القوى التي لا تتواجد في المنظمة، فاذا لم تكن هذه واحدة من المعارك الكبرى التي أعدت وتعد نفسها لها، فلأية معركة أخرى تعد نفسها بقادتها وكادرها وعناصرها وأصدقائها والاتحادات الشعبية المختلفة التي تحتكرمن خلالها تمثيل القطاعات المختلفة من عمال ونساء وطلاب ومعلمين وفلاحين وغيرها؟؟ .

أما السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية فدورها ليس فقط أن تكون على رأس وتنظيم التحركات الشعبية، علها تستعيد شيئاً من مصداقيتها المفقودة ، ولعلها تستثمر هذه الفرصة كي تكفرعن خطاياها التي ارتكبتها بحق الشعب وقضاياه خلال مسيرتها كلها خصوصاً في العقود الثلاثة الأخيرة.

‏إن تفعيل الجاليات الفلسطينية في كل أرجاء العالم خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة مسؤولية السفارات والقنصليات والممثليات التابعة للسلطة والمنظمة، ومسؤوليتها أيضا التواصل مع أصدقاء شعبنا من دول وأحزاب وحركات واتحادات وطلاب الجامعات وشخصيات عالمية لرفع الصوت والتحرك للضغط الحكومات الغربية للحفاظ على وكالة الغوث، وممارسة الضغط على الكيان الصهيوني وفرض العقوبات عليه جراء جرائمه لإجباره على إلغاء القرار المتعلق بوكالة الغوث.

‏وعلى السلطة ووزارة خارجيتها ودائرة شؤون اللاجئين في المنظمة ألا تبقى متفرجة على إجراءات وقرارات الاحتلال واتساع الاستيطان والتمادي في الابادة الجماعية، ولعل اولها وفي رأسها وقف والغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال استجابة لإرادة الشعب وقرار المجلسين الوطني والمركزي، وعلى الصعيد الدولي على السلطة التوجه إلى الأمم المتحدة وبدعم كل الأصدقاء من دول العالم وشعوبه لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة، لأن الدولة العبرية أخلت بشروط قبولها في الأمم المتحدة ؛ وهو ضمان حق اللاجئين بالعودة وفق قرار 194 وإعادة الاعتبار لمكانة وكالة الغوث الدولية لممارسة دورها المنوط بها وفق قرار تشكيلها عام 1949 .

‏إن عدم التعاطي بكل الجدية والمسؤولية من قبل كل المؤسسات والفعاليات والأوساط الفلسطينية الرسمية والوطنية والاهلية والشعبية في مواجهة هذا القرار سيغري إسرائيل والدول الاستعمارية لمواصلة السير في هذا الاتجاه بإنهاء دور وكالة الغوث كخطوة متقدمة على طريق إنهاء حق العودة وتصفية قضية اللاجئين.