مقاتلو المقاومة لعوائل الشهداء: سنحمل أهدافهم وسنسير على نهجهم حتى النصر (فيديو)

وطن: أكّد مقاتلو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنّهم باقون على العهد لصون الأرض، وحماية الشعب، ولنسيِّج الوطن بأشفار العيون.

وقال مقاتلو المقاومة في رسالةٍ إلى عوائل الشهداء الكرام: "من المنتظرين في ثغور الجهاد والمقاومة والثبات والبطولة، نرسل بمناسبة يوم شهيد حزب الله إلى جميع عوائل المضحين والشهداء أسمى آيات التبريك والتهنئة سائلين المولى لكم الصبر وعلوّ الدرجات في الدنيا والآخرة".

وعاهد المقاتلون عوائل الشهداء بـ"التمسّك بنهج الشهداء مشاعل الطريق والسير في هدي وصاياهم وحملِ أهدافهم حتى تحقيق النصر المبين على أعداء الدين".

وتابع المقاتلون في رسالتهم أنّه "في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المقاتلين المنتشرين والمتأهبين على امتداد المحاور في مواجهة الاجتلال، نبارك لشهدائنا الأبرار مقامهم السامي في العلياء ولقائهم بسيد شهداء الأمة حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) عند الرب الكريم مع محمد وآله الطاهرين".

ووجّه المقاتلون تحية السلام إلى عوائل الشهداء الأبرار آباءً وأمهات أبناءً وبناتٍ وزوجات، مؤكدين أنّ تضحيات الشهداء ستزهر نصراً مؤزّراً تبقى معه الراية الجهادية خفّاقة عالية، ومنارةً تضيء دروب المقاتلين والمستضعفين المتشوّقين لظهور إمامنا الحجّة المهدي من آل محمد (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

ويحيي حزب الله في 11/11 من كل عام يوم الشهيد، ففي مثل هذا اليوم من العام 1982 اقتحم الشاب الاستشهادي الشهيد أحمد قصير (أمير الاستشهاديين) مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور ودمر المبنى بشكل كامل، ما أدى الى مقتل أكثر من مئة ضابط وجندي إسرائيلي.



