حزب الله ينشر مشاهد استهدافه جرافة عسكريّة للاحتلال قرب الجدار الحدودي في كفركلا

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهدافه جرافة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية الجنوبية قبل يومين.

ويظهر في الفيديو والذي تبلغ مدته نحو الدقيقة ونصف الدقيقة، تجهيز صاروخ "ألماس" وإطلاقه باتجاه الهدف.

كما وتمّ التحكّم بمسار الصاروخ ليتّجه تماماً نحو الهدف بواسطة كاميرا موجودة في الصاروخ، وكشفت الكاميرا آليات هندسية إسرائيلية بالإضافة إلى ثغرة مستحدثة في الجدار الحدودي في بلدة كفركلا.

وأظهرت الكاميرا أيضاً، كيف أن الصاروخ كان متّجهاً إلى الجرّافة المستهدفة والتي كانت تقوم بعملها التخريبي.

وتضمّن الفيديو توثيقاً من أكثر من زاوية وفي أوقات مختلفة، لتدمير واحتراق الجرافة من خلال أعمدة الدخان التي كانت تخرج منها في إثر الضربة.

ويلفت الفيديو إلى أنّ التصوير لم يكن بعيداً عن مكان الاستهداف، ما يؤكد أن المقاومة الإسلامية ما زالت موجودة في القرى الحدودية على عكس ما يدّعي الاحتلال.





