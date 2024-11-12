سلطة النقد: أقساط القروض في غزة مؤجلة حتى نهاية العام

وطن: أعلنت سلطة النقد اليوم الثلاثاء، أن لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام.

كما تنص التعليمات على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسب وبحد أقصى 50% من الدفعة المحولة أو القسط أيهما أقل.

واكدت سلطة النقد في بيان صدر عنها مساء اليوم، بأنها لن تتوانى في اتخاذ اجراءات رادعة بحق المصارف المخالفة.

ودعت المتضررين من المقترضين والموظفين تقديم الشكاوى مباشرة إلى سلطة النقد عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الواتس اب 00970594211750