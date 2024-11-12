الاحتلال يطلق النار على شاب قرب دير شرف

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على شاب قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، دون أن تعرف طبيعة اصابته بعد.

والحاجز المقام قرب دير شرف كباقي الحواجز العسكرية الاسرائيلية، التي تعد إحدى أدوات القمع للسيطرة على المواطنين وتعميق معاناتهم والتحكم في نظام عيشهم ونمطه.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت قوات الاحتلال مزيدا من إجراءاتها القمعية وصعّدت عقابها الجماعي بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وضاعفت أدواتها العنصرية للسيطرة عليهم وتقييد حركتهم بالحواجز العسكرية وغيرها من الوسائل.

.. يتبع