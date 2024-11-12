الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) تعلن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام 2024

رام الله - وطن: أفصحت الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 593 ألف دولار مقارنة بــ 530ألف دولار لنفس الفترة من العام 2023، أي بزيادة نسبتها 11.8%.

وتأتي النتائج التشغيلية لواصل ضمن التوقعات وبصورة مماثلة للعام الماضي، إلا أن التعافي الذي طرأ على البيانات المالية للشركة جاء نتيجة لزيادة المبيعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الكفاءة في تقنين المصاريف، في حين يستمر الانخفاض في أسعار الإغلاق للأسهم المحلية والهبوط في أداء الشركات الحليفة الناتج عن التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني بفعل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهماً، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.

