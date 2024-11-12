المقاومة تستنزف الاحتلال في جباليا.. و"إسرائيل" تقر بـ24 قتيلاً في غزة هذا الشهر

وطن: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 24 جندياً في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، آخرهم 5 قتلوا في جباليا أمس الاثنين.

وتبنّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال أمس في معسكر جباليا شمالي القطاع.

وفي تفاصيل العملية التي أعلنتها، اليوم، فقد فجّر مقاتلو كتائب القسّام أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود إسرائيليين لداخله، في منطقة أرض سليمان في حي القصاصيب في معسكر جباليا، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل ومصاب.

وفي السياق نفسه، وفي إطار تصدّيها لقوات الاحتلال ضمن ملحمة "طوفان الأقصى" المتواصلة، أعلنت القسّام عن عملية مركبة، تمكن مقاتلوها فيها من قنص جندي إسرائيلي واستهداف قوة راجلة، بقذيفتين مضادتين للأفراد، في مدينة جباليا، مما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وإصابة أفراد القوة.

وفي عملية أخرى، استهدف مقاتلو القسام قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب في مخيم جباليا.

كذلك، استهدف مقاتلو القسام قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأجهزوا على القوة من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد "أولي العزم" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت القسّام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة العمل الفدائي، بالإضافة إلى استهداف جرافة "D9" عسكرية بقديفة "تاندوم"، وأوضحت أن الاستهدافين حصلا في محيط مسجد الياسين في حي تل الزعتر شمالي القطاع.

في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق التحام المقاتلين مع آليات الاحتلال في محور التوغل شرقي مخيم جباليا.

بدورها، استهدفت سرايا القدس جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9"، بقذيفة "تاندوم"، في شارع العجارمة وسط مخيم جباليا.

هذا قصفت السرايا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، بقذائف الهاون الثقيل جنود العدو في موقع الرشيد على محور "نتساريم".