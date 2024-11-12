حزب الله يقصف مستوطنة "كفر بلوم".. ويجبر طائرة "هرمز 450" على مغادرة جنوبي لبنان

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان شنّ العمليات النوعية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة "أولي البأس"، مستهدفةً قواعد "جيشه" وتجمعاته، شمالي فلسطين المحتلة، وفي عمق الأراضي المحتلة.

وفي أولى العمليات التي أعلنتها، اليوم الثلاثاء، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية، ‏ عند الساعة الـ9 من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بيروت)، مستوطنة "كفر بلوم" في الجليل الأعلى، بصليةٍ صاروخية.

كذلك، تصدّى مقاتلو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي، عند الساعة الـ10:15 صباحاً، لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء النبطية، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

وعند الساعة الـ12:05 من ظهر اليوم، استهدف ‏مقاتلو المقاومة الإسلامية مستوطنة "كفر يوفال" بصليةٍ صاروخية.‏

وأيضاً، تصدّت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة، عند الساعة الـ12:50 ظهراً، لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450"، في أجواء القطاع الغربي، وأجبرتها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية. ‏

واستهدف مقاتلو المُقاومة الإسلامية، عند ‏الساعة الـ01:00 ظهراً، مستوطنة "ديشون"، بصليةٍ صاروخية.‏

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد عن عملية استهداف منطقة "الكريوت"، شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصلياتٍ من صواريخ "فادي 1" و "ملاك 2".

وأمس الإثنين، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان 22 عملية ضد قواعد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، وفي العمق الإسرائيلي.

واستهدفت قاعدة "رغفيم"، وهي القاعدة الأساسية للتدريب للواء غولاني، عبر سربٍ من الطائرات المسيرة، جنوبي مدينة حيفا.

وهاجمت قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال، شمالي بلدة الشيخ دنون، شرقي مدينة نهاريا، وقاعدة "عميعاد"، وهي مقر قيادة الفيلق الشمالي، وتقع جنوبي مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية كبيرة، وقاعدة "شراغا" شمالي عكا بصلية صاروخية، وقاعدة تدريب لواء المظليين في مستوطنة "كرمئيل".

وفي السياق ذاته، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا بصاروخ موجّه، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وضربت تجمعاً آخر للاحتلال في مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية، وأيضاً استهدفت مستوطنة "أفيفيم" بالقذائف المدفعية.

واستهدفت عدّة مستوطنا، هي: "حتسور هاجليليت"، "كتسرين"، "روش بينا"، "ميرون" و"يسود هامعلاه"، ومنطقة الكريوت شمالي حيفا، ومعالوت.

المصدر: "الميادين"