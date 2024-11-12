شركة المنجد لأنظمة المعلومات تطلق أول نظام إدارة محتوى في فلسطين يدعم أدوات الذكاء الاصطناعي

وطن: في خطوة ريادية تعكس التزام شركة المنجد لأنظمة المعلومات بتقديم أحدث الحلول التقنية، أعلنت الشركة عن إطلاق الإصدار الجديد من نظام إدارة المحتوى الخاص بها، Mable CMS، ليصبح أول نظام إدارة محتوى في فلسطين مدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التحديث ليمنح المستخدمين ومديري المحتوى تجربة محسنة تعزز من كفاءة العمل وتسهم في رفع جودة المحتوى المقدم.

وفي تعليق له، صرّح المدير العام للشركة منجد أبو بكر بأن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق الفلسطيني وتساعد الشركات على النمو والتطور.

يُذكر أن نظام Mable هو نظام إدارة محتوى مبتكر تم تطويره من الصفر ليلائم المستخدم البسيط ويوفر أدوات فريدة وغير متوفرة في أي نظام آخر. وقد استمر العمل على تطوير Mable CMS على مدار 17 عامًا، مما يجعله أحد أكثر أنظمة إدارة المحتوى استقرارًا وتطورًا، حيث يجمع بين سهولة الاستخدام وأعلى معايير التقنية الحديثة.