البحرية البريطانية: انفجارات قرب سفينة قبالة سواحل الحديدة باليمن

وطن: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، وقوع انفجارات قرب سفينة على بعد 70 ميلا بحريا عن محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن.

وقالت الهيئة في بيان عبر منصة إكس، إنها "تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة".

وأوضحت أن "القبطان أبلغ عن وقوع عدة انفجارات بمحيط السفينة" دون ذكر هويتها أو الجهة التابعة لها.

وأفادت الهيئة بأنه “لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، وجميع أفراد طاقم السفينة بأمان”، وأن السفينة واصلت طريقها إلى محطتها التالية، دون تفاصيل أكثر.

وذكرت أن “السلطات تحقق في الحادثة”، مطالبة السفن العابرة بالمنطقة “بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه”.