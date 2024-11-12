نقيب المحامين يستقبل وفدا مقدسيا يمثل عدد من المؤسسات والفعاليات الوطنية في مدينة القدس

وطن: استقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس ظهر الأمس في مقر النقابة في مدينة رام الله وفدا مقدسيا يمثل عدد من المؤسسات والفعاليات الوطنية المقدسية.

وضم اللقاء رئيس نادي هلال القدس المحامي ضياء الشويكي، وممثل اقليم حركة فتح في القدس السيد عوض السلايمة، ورئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني في القدس السيد ناصر قوس، ورئيس بلدية بيت اكسا السيد مراد زايد، والسادة الأسير المحرر رجائي الحداد، وعادل أبو زنيد، والمحامي عبد الله ابو ارميلة، وعوض عوض الله، وابراهيم أبو غربية، وعدد من الشخصيات الإعتبارية الأخرى.

ورحب النقيب عباس بالوفد الضيف معبرا عن اعتزازه بالدور المجتمعي والوطني الذي تقوم به المؤسسات والفعاليات الوطنية الحاضرة في خدمة المجتمع المقدسي في ظل التحديات التي تواجه أبناء شعبنا في القدس.

بدوره أثنى الوفد الضيف على دور نقابة المحامين وفعاليته في مختلف القضايا المهنية والوطنية، مؤكدين حرصهم على توطيد الشراكة مع نقابة المحامين في العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الحضور على العمل مستقبلا على تطوير ومأسسة العلاقة التي تجمع نقابة المحامين مع المؤسسات والفعاليات الحاضرة في سياق خدمة شعبنا الفلسطيني في مختلف القضايا في بعدها الوطني والمؤسسي والمجتمعي.