إجتماع مجلس السلم العالمي يجدد تأييده المطلق لنضال الشعب الفلسطيني ويدين مجازر الاحتلال

وطن: أصدرت اللجنة التنفيذية لمجلس السلم العالمي في ختام اجتماعها الذي انعقد في العاصمة النيبالية كاتماندو، بياناَ جددت من خلاله تضامنه المطلق مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني ومع المعاناة التي يعيشها جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام، مؤكداَ إدانته للمجازر التي يتعرض لها وأدت إلى أكثر من 43000 شهيداَ وشهيدة من ضحايا هذه المجازر البربرية.

وقال مجلس السلم العالمي في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن هذه المجازر المستمرة تجري بدعم كامل من قبل الإدارة الأمريكية والبريطانية والاتحاد الأوروبي وبتواطؤ من بعض الدول العربيه والتي تدعي "بحق اسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأعرب مجلس السلم العالمي عن دعمه الكامل لمبادرة وشكوى جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية، ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإجرامي الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمجازر التي يتعرض لها.

كما أكد المجلس على ضرورة وسرعة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في حدود الرابع من حزيران عام 967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. كما دعا الأمم المتحدة إلى قبول فلسطين عضوا عاملا في الأمم المتحدة.

وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس السلم العالمي، جرى تكريم الرفيق الدكتور عقل طقز ممثل اللجنة الفلسطينية للسلم والتضامن، وعضواَ سكرتيريا المجلس ومنسق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بجائزة ميدالية السلام"رومش شاندرا" المرموقة من قبل منظمة السلم والتضامن لعموم الهند (AIPSO)، وذلك تقديرا لجهوده المتواصلة في تعزيز قضية السلم والتضامن العالمي.