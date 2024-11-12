شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الأربعاء الموافق 13/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

1. أجزاء من منطقة العيزرية وتشمل: كامل منطقة الإسكان ، إسكان العيزرية ومحيطه وإسكان عمار جواد بصة ومحيطه ، كامل محيط مدام سكسك ، محيط مدرسة مسقط ، دير الحبش ومحيطه ، مزرعة الخالدي ، محيط مطعم بيسان ، مصنع السنيورة ومحيطه ، مصنع الباطون ومحيطه ، جامع حمزة ومحيطه ، إسكان حسين الخطيب ومحيطه ، إسكان تيسير فرعون ومحيطه ، معبر الزيتونة ومحيطه.

2. أجزاء من منطقة الطور: وتشمل: شارع الشيخ عنبر ومحيطه ، كامل منطقة الهدرة ومحيط المزرعة ، محيط منشار البلبيسي سابقا ، محيط ملحمة فلسطين ، شارع الخلة ومحيطه ، أجزاء من شارع رابعة العدوية ، أجزاء من شارع زعيم ، محيط كراج حرحش ، طريق المعبر ، محيطة ملحمة السعيدي.

3. أجزاء من منطقة العيسوية :وتشمل: مدخل العيسوية الشرقي ومحيطه ، محيط منطقة الملعب وراس سالم ، حارة عبيد ، محيط منطقة الخروبة ، محيط مطعم أبو داوود وصالون سامية ، محيط منطقة موقف الباصات ، محيط دكان حربي عبيد وشارع البساتين ، محيط منطقة كرم الزيتون وحوش داري.

4. كامل منطقة الزعيم.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.