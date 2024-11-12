القسام تعلن تفجير عبوة شديدة الانفجار بقوة من جيش الاحتلال في جباليا

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام عن تفجير مبنى بقوة من جيش الاحتلال.

وقالت القسام في بلاغ صحفي صباح اليوم الثلاثاء ان مقاتليها تمكنوا من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود لداخله وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في غضون الساعات الماضية عن مقتل 5 جنود من لواء كفير بينهم ضابط كبير داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.