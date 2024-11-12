الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من الخليل وسعير

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين خلال اقتحامها مدينة الخليل وبلدة سعير وتفتيش عدد من المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من أحياء مدينة الخليل وفتشت عددا من المنازل واعتقلت المواطن عليان القواسمي من حي "أبو كتيله"، والأسير المحرر جعفر القواسمي ونجله احمد.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، وفتشت منزل عائلة الشهيد جلال جبارين في منطقة الدوارة، تخللها عملية تخريب وتحطيم للمحتويات، واعتقلت ،نصار الجبارين شقيق الشهيد