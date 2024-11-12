يديعوت:معظم ال قوات التي دخلت إلى جنوب لبنان انسحبت إلى ما خلف الحدود

رام الله - وطن: قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الثلاثاء ان معظم القوات التي دخلت إلى جنوب لبنان انسحبت إلى ما خلف الحدود، وبالتالي لا يوجد تقدم على الأرض.

بينما قالت القناة i24 العبرية ان جيش الاحتلال لا يحرز أي تقدم في جنوب لبنان منذ 10 أيام.

وتابعت ان الجيش أخرج معظم قوات الاحتياط من الجنوب اللبناني وأبقى على القوات النظامية فقط، وان القوات المتبقية في الجنوب اللبناني تشن عمليات مداهمة لكن لا تخوض قتالاً حقيقياً.

ويؤكد هذا الاعتراف ما قاله مسؤول المكتب الإعلامي في حزب الله محمد عفيف يوم أمس الاثنين ان جيش الاحتلال وبعد مرور أسابيع على بدء التوغل البري فشل في احتلال قرية لبنانية واحدة والسيطرة عليها، بسبب تصدي المقاومة لها وتكبيدها خسائر بشرية.

ورصد مستوطنون في الأيام الأخيرة اطلاق حزب الله رشقات صاروخية كثيفة نحو الجليل من القرى الحدودية اللبنانية، التي قال جيش الاحتلال انه اقتحمها.

وكان المقطع الأبرز قد التقط يوم أمس لمجموعة من جنود الاحتلال وهم يشاهدون أكبر رشقة صاروخية تطلق من جنوب لبنان باتجاه مدينة حيفا، بينما يتساءل أحدهم "ألم يعمل الجيش في هذه القرى من قبل ويمشطها"