جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده بمعارك في شمال غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده خلال معارك مع فصائل المقاومة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه “المقاتلين من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير: أور كاتس، ونافيه يائير أسولين، وغاري لالهروايكيما زولات، وأوفير إلياهو، قتلوا خلال معارك بشمال القطاع”.

واوضحت صحيفة "معاريف"، ان "الجنود الأربعة قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم أمس عن مقتل ضابط من وحدة لوتار قتل أمس في شمال غزة.