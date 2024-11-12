إصابة 4 جنود في جيش الاحتلال بعملية دهس قرب بلدة الخضر في بيت لحم

وطن: أصيب اربعة جنود في جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين، بعملية دهس قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم.

وزعم جيش الاحتلال، إن قواته تلاحق مركبة في منطقة بيت لحم زاعما أنها "اخترقت حاجزا عسكريا ونفذت عملية دهس" قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المركبة انسحبت من المكان، وقال ان عملية الدهس أسفر عن إصابة 4 جنود.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا قرب بلدة الخضر بعد عملية الدهس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وأغلقت بعض الطرقات ونصبت حواجز عسكرية، كما جددت قوات الاحتلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال "أطلقت الرصاص الحي باتجاه المركبات والمواطنين، بزعم مطاردة منفذ عملية دهس لجنود عند مثلث البالوع".

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر.