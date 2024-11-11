المقاومة تواصل التصدي للاحتلال شمال قطاع غزة: تدمير دبابات وآليات وسط جباليا

وطن: لليوم الـ402 على التوالي، تواصل فصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وتحديداً في منطقة الشمال، حيث تنفذ عمليات ضدها، محققةً إصابات مؤكّدة.

وفي أبرز عمليات الفصائل اليوم الاثنين، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي غربي مخيم جباليا شمالي القطاع,

بدورها، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بقذيفة "تاندوم" دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال متوغلة في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

أمّا مقاتلو كتائب شهداء الأقصى، فأكّدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع في محور التوغل في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

كما قصفت بالإشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني مقر القيادة و السيطرة التابع لجيش الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "107" وبقذائف الهاون من العيار الثقيل، "تزامناً مع الذكرى الـ 20 لاستشهاد القائد ياسر عرفات".

وبالتزامن، نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابع لجيش الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ من نوع "حاصب 111".

ووسط هذه العمليات، نقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، تأكيده مقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد فريق في وحدة "ايلات لوتر" خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

وبالإضافة إلى الرائد، تحدث الإعلام العبري عن سقوط أربعة قتلى آخرين بقذيفة "أر بي جي" في جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت منصّات إعلامية عبرية، قد تحدثت خلال اليوم عن وقوع قوة من "جيش" الاحتلال في كمين محكم شرق مخيم جباليا، وشوهدت طائرات مروحية تهبط لنقل جرحى وقتلى.

يُذكر أنّ منطقة جباليا، تقع في شمالي قطاع غزة، حيث تأتي عمليات المقاومة وسط كلّ ما تتعرض له المنطقة من حصار خانق، وغارات وقصف مدفعي على مدار الساعة.