عشرات الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، اليوم الاثنين، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال لأول مرة منذ بدء العدوان بلدة عين يعقوب في محافظة عكار شمال لبنان، ما أسفر عن استشهاد 14 لبنانيا، وإصابة آخرين.

كما استشهد 12 مواطناً لبنانيا في قصف استهدف بلدة السكسكية جنوب لبنان.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة النبطية، وبلدات حداثا، وقليلة، والمنصوري، وبرج قلاوية، وياطر، والحنية، والطيري، وكفر شوبا، وعيتا الجبل، وأنصار، وشوكين، وشقرا، وفرون، والصرفند، وشمسطار، والرمادية، وصديقين، وصريفا، وحوش السيد علي، وباتوليه، وقانا، وجبال البطم، والخيام، وزوطر الغربية، ويحمر الشقيف، وأرنون، وكفر رمان، ودبين، والسماعية، ووادي الحجير في جنوب لبنان والبقاع.