لبنان: اعتداءات إسرائيلية في الجنوب والبقاع والشمال.. وأكثر من 3243 شهيداً منذ بدء العدوان

وطن: تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب والبقاع والشمال، مرتكباً مزيداً من المجازر بحق المدنيين، ومدمّراً المباني والبنى التحتية والمواقع الدينية والأثرية.

وفي آخر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، شنّ الاحتلال الاحتلال غارةً على بلدة السكسكية في قضاء صيدا، ما أدّى إلى ارتقاء 7 شهداء وجرح 7 آخرين في حصيلة أولية.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة بصاروخين استهدفت بلدة دبين في قضاء مرجعيون، فيما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة شبعا.



كما أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة ياطر ودمره بالكامل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وشن طيران الاحتلال أيضاً غارة على بلدة برج قلاويه، فيما قصفت مدفعيته محيط معتقل الخيام، وفق الوكالة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية كذلك أطراف بلدة قانا منطقة رأس الصليب، وجبال البطم، ونفذ الطيران الحربي غارة عنيفة بين الرمادية وصديقين في قضاء صور.

بالإضافة إلى ذلك، شنّ الاحتلال غارة استهدفت أطراف مخيم الرشيدية جنوبي صور، واستهدف بلدة المنصوري بأكثر من غارة.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام بارتقاء 3 شهداء في الغارة على صريفا - حي قفيفات.

وبالتوازي، تعمل قوات الاحتلال، منذ صباح اليوم، على تفخيخ وتفجير عدد من المنازل التي تقع على أطراف بلدة عيتا الشعب المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.

إلى ذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الخامسة إلاّ ربعاً من مساء اليوم، وعلى دفعتين، على وسط بلدة أنصار في قضاء النبطية.

وأيضاً، شنّ الاحتلال غارةً جويةً مستهدفاً بلدة زوطر الغربية، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة يحمر الشقيف وأطرافها، وبلدة أرنون المجاورة.

في غضون ذلك، تعرضت مدينة النبطية قرابة الثانية إلاّ ربعاً من بعد الظهر لعدوان جوي، حيث شنّت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال غارة مستهدفةً مسجد حي البياض الأثري في مدينة النبطية، ودمرته.

كما دمرت غارة مبنى على طريق النبطية - نادي الشقيف، في حين تعرضت بلدة كفررمان لغارة جوية دمرت مبنى أيضاً.

وبالتزامن، شنّت مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال غارة على بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل. وأفاد مراسل الميادين في البقاع بغارة إسرائيلية على محيط بلدة شمسطار.

وارتقى 3 شهداء في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة ميدون في البقاع الغربي.

أمّا في الشمال، فقد شنّ الاحتلال غارة معادية استهدفت منزلاً في بلدة عين يعقوب في عكار، ما أدّى إلى وقوع 28 بين شهيد وجريح من السوريين والمواطنين النازحين وأهالي البلدة.

وخرق الطيران المعادي جدار الصوت، على أربع دفعات، في أجواء راشيا والبقاع الغربي.

ويُضاف شهداء وجرحى اليوم، إلى 3243 شهيداً و14134 جريحاً منذ بدء العدوان، فيما بلغت حصيلة غارات يوم أمس الأحد 54 شهيداً و56 جريحاً.





المصدر: الميادين