الاحتلال يقرر الاستيلاء على 546 دونماً شمال شرق سلفيت لصالح توسعة شارع استيطاني

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاستيلاء على 546 دونما من أراضي المواطنين شمال شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي، إن قوات الاحتلال أصدرت "أمر استملاك" للاستيلاء على 546 دونماً من أراضي المواطنين في قرى ياسوف، ومردا، وكفل حارس، وجماعين، بهدف توسعة شارع “عابر السامرة 505"، حيث يمتد المخطط من حاجز زعترة وصولاً إلى دوار بلدة كفل حارس.

وأشار إلى أن الأراضي التي سيشملها الاستيلاء، هي حوض رقم (6) في مناطق خلة ابن أحمد، الخربة، الوجه القبلي، الرأس، والدوير في كفل حارس، وحوض رقم (3) في مواقع خلة الكبرة، خلة اللحم، كفايف عصفور، واد قاسم، كفايف العبهر في مردا إلى جانب حوض رقم (4) في موقع الملعب.

وفي جماعين، حوض رقم (2) في موقع شعب الحريق، وفي واد مردة: حوض رقم (3) في موقعي حريق العويل والخلة.

كما يشمل القرار حوض رقم (2) في موقع خلة الفولة في حوارة، وفي ياسوف: حوض رقم (2) في منطقة زعترة، وحوض رقم (12) في موقع جبل أبو السويد، وحوض رقم (14) في موقع الجفري.