5 قتلى من جيش الاحتلال بينهم رائد في معارك شمالي غزة

وطن: نقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، اليوم الاثنين، تأكيده مقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد فريق في وحدة "ايلات لوتر" خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

وبالإضافة إلى الرائد، تحدث الإعلام العبري عن سقوط أربعة قتلى آخرين بقذيفة "أر بي جي" في جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت منصّات إعلامية عبرية، قد تحدثت خلال اليوم عن وقوع قوة من "جيش" الاحتلال في كمين محكم شرق مخيم جباليا، وشوهدت طائرات مروحية تهبط لنقل جرحى وقتلى.

يُذكر أن منطقة جباليا، تقع في شمالي قطاع غزة، ويوجد فيها جنود من "جيش" الاحتلال وتتعرّض لحصار خانق، وغارات وقصف مدفعي على مدار الساعة.