حزب الله ينشر مشاهد استهدافه مركز استطلاع فني في الجولان السوري المحتلّ (فيديو)

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، فيديو لمشاهد استهداف موقع "أفيتال" التابع لـ "جيش" الاحتلال في الجولان السوري المحتلّ يوم أمس.

ويظهر في الفيديو الذي بلغت مدته نحو الدقيقة، مسحاً جغرافياً، للموقع مع معلومات عما يحتويه ووظيفته، وهو مركز رئيسي للسيطرة والتحكم للفرقة 210 في "جيش" الاحتلال، ومركز إنذار مبكر واستطلاع فني، كما أنه مركز رئيسي لأعمال التشويش الالكتروني على الاتجاه السوري.

واستطلعت جوياً مسيّرات المقاومة الهدف والذي استهدفته يوم أمس للمرة الأولى منذ بداية طوفان الأقصى، قبل أن تُطلق رشقة صاروخية نحوه من طراز "ملاك 1"، والتي أصابت أهدافها بدقة.