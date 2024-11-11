الاحتلال يكثّف عدوانه على النصيرات.. شهداء ونسف مبانٍ سكنية شمالي ووسط قطاع غزّة

وطن: يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ402 على التوالي مخلفاً شهداء وجرحى، حيث نفّذ "جيش" الاحتلال عمليات نسف لعددٍ من المباني السكنية، غربي النصيرات، وسط القطاع.

كما ارتقى 5 شهداء وأُصيب عدد من الجرحى من جراء قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات.

وأطلقت مسيّرات للاحتلال النار بصورة مكثّفة في محيط دوار أبو صرار غربي النصيرات.

وفي شمالي قطاع غزة أفادت مصادر محلية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، نتيجة قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأكّدت المصادر ذاتها أن جباليا أصبحت منطقة منكوبة، وأنّ سيارات الإسعاف ممنوعة من التحرّك لإطفاء الحرائق وانتشال الجثامين، وأن الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر وسط انعدام الخدمات الطبية والإسعافية في شمالي القطاع، بسبب الحصار المطبق الذي يفرضه، واستهدافه طواقم الدفاع المدني والمستشفيات.

في غضون ذلك، شنّ الاحتلال قصفت مدفعي استهدف منطقة الحطبية وشارع الرضيع، في بيت لاهيا شمالي القطاع.

هذا وأعلن الدفاع المدني في غزّة، تعطل خدماته قسراً لليوم الـ20 في كل مناطق شمالي القطاع، بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وفي مدينة غزّة، استهدفت طائرات الاحتلال سوق عمر المختار، ومحيط مفترق دولة في حي الزيتون، كما استهدفت تجمعاً للفلسطينيين في محيط المستشفى الأهلي العربي المعمداني، حيث ارتقى شهداء وأصيب آخرن.

كما استهدفت طائرات الاحتلال متجر "المنى" في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ولا يزال قطاع غزة، وخصوصاً الجزء الشمالي منه، يتعرّض لمجازر يوميّة وحصار وتجويع، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 400 يوم، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 43,508 فلسطينيين، وإصابة نحو 102,684 آخرين حتى اللحظة، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



