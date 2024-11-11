في رشقة هي الأكبر منذ بدء الحرب .. حزب الله يقصف حيفا بـ 90 صاروخا

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال ومصادر عبرية ان حزب الله قصف في دفعتين خلال دقائق مدينة حيفا بنحو 90 صاروخا.

وقالت مصادر عبرية ان القصف على مدينة حيفا يعد من الأكبر والأوسع منذ الثامن من اكتوبر 2023 الذي يستهدف مدينة حيفا.

ورصدت عدسات المستوطنين حالة هلع واستنفار قصوى في منطقة الكريوت، مع سقوط عشرات الصواريخ.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اشتعال الحرائق في الشوارع والمركبات وتضرر مناطق عدة في منطقة الكريوت، وكذلك مباني سكنية.

ومن الملاحظ ان ما جرى رصده هي الصواريخ او شظاياها التي وقعت في المناطق المدنية، علما ان الاستهداف يكون مركز على القواعد العسكرية لجيش الاحتلال في خليج حيفا والتي لا يمكن تصويرها .

وقالت مصادر عبرية ان إطلاق الصواريخ على حيفا كان من منطقة عمل منها الجيش في جنوب لبنان.