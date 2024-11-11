استشهاد مسنة وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي شمال القطاع

وطن: استُشهدت مساء اليوم الاثنين، المسنة مها إسماعيل أبو النور (خلة)، وأصيب خمسة مواطنين آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، في استمرار للهجمات العنيفة التي تطال المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن محمد زاهر مقداد بعد إصابته بعيار ناري مباشر في الصدر من طائرة مسيّرة قرب مستشفى العودة.

وفي منطقة مخيم النصيرات، تعرض منزل المواطن شهاب أبو دلال لقصف مدفعي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى نحو 43,603 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 102,929، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وتشير التقارير إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي أماكن يصعب الوصول إليها بسبب استمرار القصف، ما يزيد معاناة المواطنين ويزيد تعقيد الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال الجثامين وتقديم العون للمصابين.