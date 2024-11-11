غزة: الاحتلال يُصعّد استهدافه للمستشفيات والمنازل واستشهاد وجرح عشرات المواطنين

وطن: كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هجماتها وعدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفة المستشفيات والمنازل والمرافق الصحية والمدنية بشكل مباشر، في يوم دامٍ ارتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بشكل متسارع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد محمد زاهر مقداد ظهر اليوم، إثر إصابته بطلقة نارية في الصدر من طائرة مسيّرة قرب مستشفى العودة، في تطور خطير لاستهداف المدنيين في محيط المستشفيات.

وفي غرب مخيم النصيرات، تعرض منزل المواطن شهاب أبو دلال لقصف مدفعي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

في السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من الطواقم الطبية العاملة هناك، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف مبنى مستشفى العودة في النصيرات، ما عرّض حياة المرضى والعاملين للخطر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد ثمانية مواطنين في مخيم النصيرات منذ ساعات الصباح، مع اشتداد القصف وتكثيف الهجمات على المنطقة التي تقع وسط القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء حتى الآن نحو 43,603 شهداء، وأكثر من 102,929 مصابًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال. كما تتواصل الجهود لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض رغم الصعوبات الكبيرة، حيث ما زال الآلاف محاصرين في أماكن لا يمكن الوصول إليها بفعل الدمار المتواصل.