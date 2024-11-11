منظمة البيدر: مستوطنون يقتحمون تجمع راس العين ويطلقون قطيع الإبل لتأكل اعلاف المواطنين

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم، بحماية من جيش الاحتلال تجمع راس العين البدوي شمال اريحا، وقاموا بجولات استفزاية في محيط منازل المواطنين، وداهموا بيوتهم.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، ان مجموعة من المستوطنون اقتحموا تجمع راس العين شمال اريحا ومعهم قطيع من الإبل ،واطلقوا الإبل لتأكل اعلاف المواطنين ،وقد أكلت ابل المستوطنين اعلاف للمواطن عودة كعابنه.

واضاف أن المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة قدموا من البؤرة الاستيطانية المجاورة للتجمع ،ويحماية من جيش الاحتلال.