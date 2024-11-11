بنك الإسكان يطلق حملة لاستقطاب الرواتب

وطن: أطلق بنك الإسكان حملة لاستقطاب رواتب العملاء، والتي تتضمن مجموعة من المزايا والعروض التمويلية وذلك حرصا منه على توسيع قاعدة عملائه ومكافأتهم على اختيارهم بنك الإسكان.

وتقدم حملة " حول راتبك لبنك الإسكان وفوراً انت كسبان" جائزة نقدية فورية بقيمة 250 شيقل لكل عميل يحول راتبه لبنك الاسكان، بالإضافة الى مجموعة من المزايا التمويلية أهمها إمكانية الحصول على خدمة الراتب المقدم، اعفاء من عمولة اصدار بطاقة الصراف الالي للسنة الأولى، اعفاء من عمولة اصدار بطاقه visa الائتمانية، بالإضافة الى امكانية شراء/ منح قروضاً بناءً على وضع العميل الائتماني، وغيرها العديد من المميزات، وذلك ابتداءً من 11/11/2024 وحتى 28/02/2025.

هذا وأفاد المدير الإقليمي للبنك السيد أسامة حرز الله، أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص البنك على تقديم أفضل المزايا لعملائه، وتعزيز خدماته الشاملة، مؤكدا على سعي بنك الإسكان المتواصل لتطوير خدماته ومنتجاته، وزيادة قاعدة عملائه من جميع فئات المجتمع، وتوسيع منظومة مزاياه وعروضه بحيث تحقق طموحات العملاء وتطلعاتهم، وبما يُعزز قدراته التنافسية، ويُساهم في توسيع حصته السوقية المتنامية.

وأشار إلى أن البنك يتيح لفاتحي حسابات الرواتب الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الحملة، منوهاً إلى أنه يمكن الاستفادة أيضا من باقة الخدمات البنكية المميزة التي يقدمها البنك وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة.

وأضاف حرز الله أن العميل يعتبر مؤهلاً للحصول على العروض والمزايا التي تتضمنها الحملة، اعتبارا من الشهر الذي يتم فيه تحويل راتبه فعليا لحسابه لدى أي من فروع البنك.

ومن الجدير بالذكر بأن بنك الإسكان يقدم خدماته من خلال سلسلة فروعه المنتشرة، بالإضافة الى باقة من خدماته الالكترونية المقدمة عن طريق تطبيق إسكان موبايل وإسكان اونلاين والتي تساعد على التعامل المصرفي الأمثل وضمن أفضل المعايير الرقابية العالمية، وبما يشمل خدمة الإستعلام وتسديد الفواتير الكترونيا من خلال منصة E-SADAD، وخدمة تنفيذ الحوالات المالية المحلية من خلال نظام الدفع الفوري iBURAQ، بالإضافة الى مجموعة مميزة من البطاقات الائتمانية والتي تمتاز بالخاصية اللاتلامسية، وبطاقات الدفع المباشر والتي تتيح لعملاء البنك سداد قيمة مشترياتهم بدون أي عمولات ومن كافة المتاجر في فلسطين.