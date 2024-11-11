CFI تحقق إنجازًا جديدًا بتجاوز حجم التداول حاجز التريليون دولار في الربع الثالث من العام 2024

تواصل شركة CFI، مزود التداول عبر الإنترنت الرائد في المنطقة، تعزيز زخمها القوي الذي بدأ في الربع الثاني من العام 2024، حيث حققت إنجازات استثنائية وأرقامًا قياسية جديدة خلال الربع الثالث من نفس العام. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي التزام CFI الدائم بالابتكار والتميّز في عالم التداول عبر الإنترنت المتطور باستمرار.

أداء حطّم الأرقام القياسية:

في الربع الثالث من العام 2024، حققت CFI حجم تداول استثنائي بلغ 1.03 تريليون دولار، مسجلةً بذلك نموًا لافتًا بنسبة 34.47٪ مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، وزيادة كبيرة بنسبة 129.4٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023. ويعكس هذا الأداء غير المسبوق نجاح المبادرات الإستراتيجية للشركة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوق، مع مواصلة تقديم حلول تداول استثنائية لعملائها.

وشهدت المجموعة توسعًا سريعًا في قاعدة عملائها، حيث ارتفعت نسبة الحسابات الممولة 45.93٪ منذ الربع الثاني من العام 2024، وبنسبة 128.75٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023. كما زادت الحسابات النشطة بنسبة 28٪ خلال هذا الربع، وبنسبة 110٪ على أساس سنوي، مما يعكس جهود CFI المستمرة في التركيز على استقطاب العملاء والحفاظ عليهم، مدعومة بمبادرات مبتكرة لتعزيز مشاركة العملاء.

توسيع الحضور العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية

في الربع الثالث من العام 2024، عززت CFI حضورها العالمي من خلال شراكات إستراتيجية دعمت ريادتها وأبرزت رؤية علامتها التجارية:

● الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يأتي هذا التعاون لدعم الفعاليات في الإمارة، مما يعزز مكانة CFI كشركة رائدة محليًا ويؤكد التزامها بدعم الثقافة المحلية.

● مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي: في إطار شراكتها المستمرة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كانت CFI الشريك الرسمي لمباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة التي أقيمت في يوليو، مما يعزز حضورها ودعمها للفعاليات العالمية في الإمارات.

● لويس هاميلتون كسفير عالمي للعلامة التجارية: الإعلان عن انضمام لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، كسفير عالمي للعلامة التجارية يمثل إنجازًا بارزًا لـ CFI. ومن خلال التعاون مع أيقونة في رياضة سباق السيارات، تعزز CFI ارتباط علامتها التجارية بقيم التميز والدقة والمرونة.

● رعاية UFC FIGHT NIGHT: في إطار شراكتها مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ساهمت مشاركة CFI في UFC Fight Night خلال الربع الثالث، في انتشارها عالميًا وعززت حضورها في رياضات النخبة.

● تمديد الشراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم (JFA): تؤكد CFI التزامها بتطوير الرياضة الإقليمية من خلال رعايتها المستمرة للدوري الأردني للمحترفين، الذي أصبح الآن يحمل اسم "الدوري الأردني للمحترفين - CFI" للمواسم الثلاثة المقبلة.

التوسع الاستراتيجي والهيمنة في السوق

- الاستحواذ في أذربيجان: في خطوة استراتيجية رئيسية، استحوذت CFI على شركة AzFinance İnveŞtisiya Şirkəti - AzFinance Investment Company، لتصبح بذلك أول شركة تداول عالمية تنشئ وجودًا محليًا مرخصًا في أذربيجان. ويعكس هذا الاستحواذ التزام CFI بخدمة الأسواق المحلية وتوسيع نطاق وصولها، مما يتيح للعملاء خدمات تداول محلية متميّزة.

- التوسع في الإمارات العربية المتحدة: وسّعت CFI عملياتها المحلية، من مقرها الرئيسي في دبي إلى أبوظبي، مما رسخ مكانتها كمزود رائد للتداول عبر الإنترنت في كافة أنحاء الإمارات.

نظرة مستقبلية

علّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة CFI، على الإنجازات البارزة للمجموعة في الربع الثالث من العام 2024، قائلاً: “لقد عكس الربع الثالث التزام فريقنا وابتكاره، مما دفعنا لتحقيق آفاق جديدة وأسّس قاعدة قوية للنمو المستقبلي. ومع دخولنا الربع الرابع، نركّز على استمرارية هذا الزخم من خلال توسيع نطاق وصولنا، وتعزيز شراكاتنا، وتجاوز توقعات عملائنا باستمرار. وتظل أولوياتنا الإستراتيجية محورية حول تقديم قيمة استثنائية وحلول تداول مبتكرة، لتعزيز مكانتنا كشريك موثوق للتداول عبر الإنترنت للمتداولين حول العالم."

مع دخول CFI الربع الرابع، يظل التركيز على النمو الاستراتيجي، وتوسيع نطاق السوق، وتقديم حلول تداول متقدمة. من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات، والالتزام بنجاح العملاء، تستعد CFI لمواصلة مسارها التصاعدي وإعادة تعريف معايير التميّز في مجال التداول.

حول مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة سي أف أي المالية هي المزود الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمات التداول عبر الإنترنت، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتقود CFI المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت في مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتدعم سي أف أي بقوة رياضات النخبة حيث تُقيم شراكات مع منظمات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. كما أبرمت المجموعة شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مما يدل على التزامها بتعزيز الثقافة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.