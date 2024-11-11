شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

رام الله - وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من بيت لحم وتشمل: حرملة ، المستشفى العسكري – حرملة ، أبو نجيم ، خربة الدير ، تقوع اللوزية ، الجبل الأبيض ، تقوع الأرزة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.