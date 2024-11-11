القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا

وطن: اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطينَ المحتلةِ.

وقالت القوات المسلحة اليمنية " ان الإصابةُ كانت دقيقةً بفضلِ الله، ما أدى إلى نشوبِ حريقٍ في محيطِ الموقعِ المستهدف".

ولفتت ان العملية "نُفذتِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2" وحققَ هدفَهُ بفضلِ الله."

وتابعت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ انه "رداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان."