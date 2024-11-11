الصين من أكثر دول العالم نشاطا في بناء المدن الذكية

وطن: يعيش نحو نصف سكان العالم اليوم في المدن، وقد ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030، ورغم مساهمة مدن العالم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنها تترك أثرا بيئيا كبيرا إذ تستهلك 70% من الطاقة العالمية، وأكثر من 60% من موارد الأرض، وتتسبب في 75% من انبعاثات الكربون العالمية رغم أنها لا تشغل سوى نسبة 3% من مساحة اليابسة، فاصبحت الحكمة في البناء العمراني مطلبا ملحا في ظل الاختناقات المرورية ونقص الموارد وغيرها من امراض المناطق الحضارية التي تظهر بشكل متزايد. وتعلق الصين اهمية كبيرة على بناء المدن الذكية، وتبذل جهودا كبيرة لدعم تطوير انترنت الاشياء، والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا الناشئة. وبدء انشاء الدفعة الاولى من المدن الذكية التجريبية في اوائل عام 2013 وتطورت تطورا ملحوظا منذ ذلك الوقت،

أصبحت الصين واحدة من أكثر دول العالم نشاطا في بناء المدن الذكية. وقد أولت الحكومة اهتماما متزايدا لتحسين البيئة المعيشية ورفع رفاهية سكان الحضر، في ظل تقدم إدارة المدن. ودخل التطبيق العميق للمدن الذكية مراحل تطور عديدة.

هذا التوجه يمكن ملاحظته بمجرد الاطلاع على المخططات العمرانية في معظم المدن الصينية لاسيما بكين، فالجديد منها معظمه يعتمد نظام المدن الذكية، أما القديم فهناك توجه لتحويله إلى أقرب شكل ممكن للاستدامة. أما الوسائل لتحقيق ذلك، فيمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة معرض العلوم والتكنولوجيا لعام 2024، الذي يعرض أحدث التطورات في التنمية الحضرية المستدامة وتقنيات البناء، والذي تستضيفه لهذا العام شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC).

وخلال جولة ضمن المعرض، تطلع على أساليب البناء الحديث، والمواد والتقنيات العازلة، والأخرى التي تحافظ على نظافة البيئة، والتقنيات الحديثة للطاقة المتجددة، والروبوتات الذكية المخصصة لأعمال البناء، والجمع بينها وبين التقنيات الصناعية، وتقنيات ترميم البيوت القديمة لتحويلها إلى شقق “ذكية” وصديقة للبيئة بفترة زمنية قياسية، وبتكلفة لاتتجاوز 1600 ايوان لكل متر مربع، فبزيارة مقر شركة (CSCEC) تشاهد شققاً لاتتجاوز مساحتها 36 م2 تم ترميمها واستثمار المساحات الضائعة فيها واستخدام التقنيات الحديثة لتؤمن كافة احتياجات الأسرة متضمنة وسائل الرفاهية.

ويعرض قسم “المدينة المتناغمة” في المعرض نماذج من تصميم شركة CSCEC الصينية، كمعدات تنقية البيئة الفائقة المغناطيسية، ومواد التعقيم الفعالة وواسعة النطاق للمعادن الثقيلة للحصول على أرض أنظف، ومياه أكثر نقاءً، وأشجار أكثر خضرة، وأزهار أكثر عطراً، ويعرض نموذجًا للمبنى الذي يولد الكهرباء باستخدام جدار الستارة الكهروضوئية خفيف الوزن من سلسلة LIGHT، إلى جانب مجموعة من المباني التي تعمل على تحسين الحياة اليومية.

ويوضح القائمون على المعرض أن الابتكار التقني والعلمي أصبح البطاقة التعريفية الجديدة لبكين، ومن خلال التقانات الحديثة يتم التحكم بالجودة على مستوى ميلي متر، فيما ارتفعت كفاءة العمال خمسة أضعاف من خلال التقنيات، معتبرين أنه في المستقبل، يجب أن تسترشد التنمية الحضرية بمفهوم التنمية المتمثل في “قابلية العيش والمرونة والذكاء”، وأن تستكشف باستمرار نماذج جديدة للبناء الحضري والتشغيل والحوكمة، وتخطيط مساحة الإنتاج بشكل علمي، ومساحة المعيشة، والفضاء البيئي، وتحقيق التوازن بين الناس والطبيعة والتنمية والاستدامة.

وتحتاج المدن والمجتمعات إلى الموازنة بين المخاوف بشأن مخاطر الأمن السيبراني والاستخدام التجاري للبيانات والمراقبة الحكومية المحتملة، وبين المخاوف الأخرى مثل السلامة العامة والاستدامة والاستخدامات المفيدة للبيانات والتكلفة، الا أن الصينين يقومون بخلق حلول مثالية لتلاشي مثل هذه الاشكاليات وتحقق تقدما لافتا في هذا المجال.