الاحتلال يصيب شابا ويعتقل شابين خلال مواجهات في مخيم الجلزون

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على شاب، واعتقلت شابين ، اليوم الإثنين، في اقتحام لمخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، واعتقلت الشابين مالك حطاب (18 عاما)، ومعتز الرمحي (29 عاما) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام الجلزون، واعتدت بالضرب على المواطن يوسف حطاب دون معلومات عن وضعه الصحي.