المبادرة الوطنية تدعو القمة العربية الإسلامية لفرض المقاطعة والعقوبات على "إسرائيل" لإجبارها على وقف العدوان والإبادة الجماعية

وطن:طالبت حركة المبادرة الوطنية القمة العربية الإسلامية إلى فرض العقوبات و المقاطعة الشاملة على إسرائيل باعتبارها كيانا مارقا و خارجا على القوانين الدولية و مرتكبا لجرائم حرب الإبادة الجماعية و العقوبات الجماعية و التطهير العرقي ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني وشعوب المنطقة .

وقالت المبادرة في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن إسرائيل لا تعبأ بالبيانات و الإدانات و لا تتأثر إلا بالإجراءات العقابية الصارمة التي تؤثر في مصالحها وأن السكوت على جرائمها أو التراخي في التصدي لها سيؤدي إلى تعاظم جشعها للسيطرة على المحيط العربي بكامله.

وأكدت المبادرة أن الإدارة الأميركية السابقة و اللاحقة لن تتخلى عن دعمها المطلق لإسرائيل ما لم تشعر أن مصالحها مع ٥٧ دولة عربية وإسلامية ستتضرر بشكل جدي .

وطالبت المبادرة الوطنية القمة العربية الإسلامية بتنفيذ قرارها قبل عام بكسر الحصار و المجاعة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، والذي لم ينفذ حتى الآن، بإجراءات عقابية ملموسة و فورية لوقف مجزرة المجاعة الجارية الان في قطاع غزة.

وقالت المبادرة أنها تدعو الحكومات العربية و الإسلامية لتنفيذ مطالب ومشاعر شعوبها و اتخاذ اجراءات عملية لوقف الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة و لبنان الشقيق، و استخدام مقدراتها الكبيرة للتأثير في مواقف الولايات المتحدة و الدول الأوروبية و الغربية المنحازة للعدوان الإسرائيلي.