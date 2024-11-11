عدوان أمريكي - بريطاني على محافظتي صعدة وعمران في اليمن

وطن: فادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف محافظتي صعدة وعمران في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية فجر اليوم الاثنين إن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بـ7 غارات مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وأضافت أن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمال غربي العاصمة.

والسبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر المصدر لوكالة "تاس": "أن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية نفذت 3 ضربات على صنعاء مساء السبت".

وجاءت الغارة بعد يوم من إعلان القوات اليمنية لأول مرة إطلاق صاروخ "فلسطين 2" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب.