صواريخ حزب الله تضرب عمق الاحتلال وتستهدف قواعده الاستراتيجية

رام الله - وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله تنفيذهل 27 عملية يوم الأحد استهدفت فيها قواعد عسكرية،و تجمعات لجنود الاحتلال ومستوطنات.

وشنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الأحد، هجوماً جوياً بسرب من المُسيّرات الانقضاضية عند الساعة 04:00 بعد الظهر على مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية، وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوبي غربي بحيرة طبريا، وأصابت أهدافها بدقّة.

وعند الساعة 04:00 عصراً، شنت المقاومة هجومًا جويًا بسرب من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية والتي تتبع لسلاح البحريّة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقّة.

وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت عند الساعة 11:08 صباحاً، قاعدة "شراغا" وهي المقر الإداري لقيادة لواء "غولاني" في شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية وأصابت أهدافها ‏بدقة.

تجمعات جنود الاحتلال

ولدى تجمعات وتحركات العدو الحصة الأكبر في بيانات المقاومة اليوم، والذي يعكس الإدارة المميزة للمقاومة للمعركة البرية جنوب لبنان، من حيث الرصد والمراقبة والاستهداف.

وبعد تدميرها جرافة عسكرية قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا بصاروخ موجّه عند الساعة 04:40 بعد الظهر، بنحو ال5 دقائق، استهدفت المقاومة الإسلامية منزلاً يتحصّن فيه جنود الاحتلال قرب الجدار الحدودي في البلدة، بصاروخ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ومن ثمّ عاود مجاهدو المقاومة، استهداف بصليةٍ صاروخية، قوة من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي كانت تعاود التجمّع في محيط المنزل الذي تم استهدافه قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا عند الساعة 06:10 مساءً.

واستهدف حزب الله تجمعًا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية عند الساعة 05:00 مساءً.

وللمرة الأولى، استهدفت المقاومة موقع "أفيتال" وهو مركز استطلاع فني وإلكتروني، في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية عند الساعة 04:40 بعد الظهر.

وعند الساعة 02:00 بعد الظهر، استهدف حزب الله تجمعًا لقوات الاحتلال في مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

ومن الساعة 01:30 حتى الساعة 01:50 ظهراً، نفذت المقاومة 3 عمليات مستهدفة تجمع لقوات الاحتلال في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا بـ3 صليات صاروخية.

كما استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال بين بلدتي حولا ومركبا شرقًا بصلية صاروخية عند الساعة 10:30 صباحًا.

وأعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها عند الساعة 12:00 منتصف ليل السبت-الأحد، تجمعاً لقوات الاحتلال قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا بصلية صاروخية.

التي تبعها بعد نحو الربع ساعة، استهداف لتجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة "هغوشريم" بصلية صاروخية.

واستهدف حزب الله "خربة المنارة" التي تقع بين مستوطنة المنارة وموقع العباد الحدودي بصلية من الصواريخ النوعية مساء يوم أمس السبت.

وكانت المقاومة أيضاً، قد استهدفت موقع العباد مساء أمس السبت بصلية صاروخية، تبعها في وقتٍ لاحق، عملية أخرى بسرب من المسيّرات الانقضاضية على الموقع.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:10 من مساء اليوم الأحد، مستوطنتَي بار يوحاي (الصفصاف) واييليت هشاحر بصليَتين صاروخيتين.‏

وعند الساعة 11:40 من ظهر يوم الأحد، استهدف حزب الله 4 مستوطنات وهي "شوميرا"، "زرعيت"، "شتولا" و"إيفن مناحم" بـ4 صليات صاروخية.

وكانت المقاومة قد استهدفت مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية عند الساعة 09:15 صباحاً.