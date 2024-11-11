الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من مدينة نابلس، وعسكر البلد، شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس، وداهمت احدى البنايات في منطقة رفيديا، ومنزلا شرق المدينة وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت الشاب يوسف أبو صافي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزلا في منطقة عسكر البلد وفتشته واعتقلت الشقيقين أمين وأمير بحر الدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحد المحلات التجارية في منطقة السوق الشرقي، وقامت بأعمال تخريب داخله، واستولت على جهاز حاسوب موصل بكاميرات مراقبة.