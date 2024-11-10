بالطيران المسير.. المقاومة الإسلامة في العراق تقصف هدفين للاحتلال بفلسطين المحتلة

وطن: هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الأحد، هدفين حيويين يتبعان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في بلاغ عسكري لها اليوم، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا مساء اليوم الأحد هدفاً حيوياً في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأضافت في بلاغ آخر، أن العملية الثانية استهدف هدفًا حيويًا آخر للاحتلال في جنوب الأراضي المحتلة، بالطيران المسير.

وأكدت أن عمليتها جاءت "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشددت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".