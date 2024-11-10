"الأونروا": نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين تدخل قطاع غزة

وطن: قال مفوض وكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن "المساعدات تدخل إلى قطاع غزة بمتوسط يزيد قليلاً عن 30 شاحنة يوميًا بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين في القطاع".

وفي تعليقٍ له على تعمد "جيش" الاحتلال منع إدخال المساعدات والطعام إلى القطاع، تابع لازاريني، أنّ "إسرائيل" استخدمت الجوع سلاحاً، إذ يُحرم الناس في غزة من الأساسيات بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة.

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، السبت، عن وفاة عشرات الأسر جراء الجوع في شمال غزة.

وقال بصل: "الاحتلال يتعمد هدم المنازل على قاطنيها ويمنعنا من الوصول إلى الضحايا لإنقاذهم في شمال القطاع".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 51 شهيداً و164 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما أنّه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشدّد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، في تصريح صحفي على أن الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني في غزة ويقتل حتى الأطفال الخدج، مشيراً إلى أن هدف هذه المجازر هو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف البرش، قائلاً: "نستقبل إصابات قاتلة جراء القصف ونعجز عن إنقاذها لانعدام الإمكانيات".

وفي آخر تحديث لوزارة الصحة في غزّة، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي 43,603 شهيد و102,929 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.