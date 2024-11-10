الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تقيم معرض "فلسطين حرة" للمشغولات اليدوية الفلسطينية

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية، في مدينة بريمن الألمانية، معرض فلسطين حرة، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

واشتمل المعرض على ركن المشغولات اليدوية والمطرزات والبراويز التي تحتوي على خارطة فلسطين ، وركن الكوفية الفلسطينية وأعلام فلسطين والعديد من المشغولات اليدوية الفلسطينية التي يتم ارتدائها في الايدي او الالبسة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر بلال اصلان إن هذا السوق الفلسطيني يأتي ضمن برامج الجالية للتذكير بالقضية الفلسطينية والحفاظ على التراث والهوية الفلسطينية للأجيال القادمة، داعيا الى اقامة المزيد من المعارض التراثية، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على التراث الفلسطيني لأنه جزء من معركتنا مع هذا الاحتلال.