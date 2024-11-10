استشهاد المواطن أحمد عبد الله غزال جراء اعتداء المستوطنين عليه قرب نابلس

وطن: استشهد المواطن أحمد عبد الله غزال مساء اليوم الاحد، متأثرًا بجراح أصيب بها عقب اعتداء المستوطنين عليه قبل عدة أيام خلال قطفه لثمار الزيتون في بلدة سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن المُسن أحمد عبد الله غزال، من بلدة سبسطية، ارتقى شهيدًا بعد أيام من اعتداء المستوطنين عليه ورشه بالغاز أثناء قطف الزيتون، علماً أنه لم يعاني من أمراض.

ويوم 28 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، اعتدى مستوطنون، على قاطفي الزيتون وأجبروهم على إخلاء أراضيهم وحقولهم الزراعية، في سبسطية شمال غربي نابلس.

وكان في وقت سابق صرح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن "عشرات المستوطنين من مستوطنة شافي شمرون هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة، واعتدوا عليهم ورشوهم بغاز الفلفل، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم".