أسامة حمدان: الاحتلال يعطل الاتفاقات ويواصل ارتكاب المجازر بدعم أمريكي وأوروبي

دعا إلى تشكيل تحالف عربي وإسلامي لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كافة

الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي عرض حقيقي بشأن الصفقة بل كان يطرح "أفكارًا في الهواء"

الحركة كانت مستعدة للمضي قدمًا في أي مقترح يحقق مطالب الشعب الفلسطيني

وطن: قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يعطل أي اتفاق لحل أزمة غزة تحت غطاء أمريكي ودعم من بعض الدول الأوروبية، واصفًا المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بأنها وصمة عار في وجه الداعمين والصامتين.

ووصف حمدان، سياسة التجويع التي ينفذها الاحتلال كجزء من خطط جنرالاته بأنها خسة غير مسبوقة، وأن جرائم القتل والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام تعكس أبشع صور العدوان.

وأضاف "حمدان" أن السبيل لوقف جرائم القتل والجوع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني يكمن في وقف العدوان، وفتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا إلى تشكيل تحالف عربي وإسلامي لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة، وناشد القادة العرب والمسلمين المجتمِعين في الرياض بالضغط الجاد لوقف العدوان على غزة.

وأعرب حمدان عن تقديره للدول الخمسين بقيادة تركيا التي طالبت مجلس الأمن بمنع بيع الأسلحة للاحتلال، مثمناً بشكل خاص موقف إسبانيا بمنع رسو السفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل.

وجدد حمدان دعوته لطرد سفراء الاحتلال من الدول العربية، مشيداً بتضحيات المقاومة في لبنان، واعتبر أن أحداث أمستردام الأخيرة تؤكد أن إبادة الشعب الفلسطيني بشكل مباشر كفيلة بتحريك الضمائر.

وكان القيادي أسامة حمدان قال في وقتٍ سابق، إن الحركة كانت مستعدة للمضي قدمًا في أي مقترح يحقق مطالب الشعب الفلسطيني الأربعة ويضع حداً لمعاناته، دون تردد.

وأكد حمدان، أنه حتى ذلك الوقت، لم يقدم الاحتلال الإسرائيلي أي عرض حقيقي، بل كان يطرح "أفكارًا في الهواء" دون أن يكون جادًا في مفاوضاته.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 401 على التوالي وسط استمرار ارتكاب المجازر المروعة بمختلف مناطق القطاع، وفرض حصار مطبق على شمال غزة للشهر الـ 2 تواليا.