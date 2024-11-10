27 شهيدا ومصابا في عدوان إسرائيلي استهدف السيدة زينب بدمشق

وطن: استشهد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب عشرون آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".