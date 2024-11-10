حزب الله ينشر مشاهد استهدافه قاعدة حيفا التقنية بصواريخ "فادي" و"نصر1" (فيديو)

وطن: نشر الإعلام الحربي في حزب الله اليوم الأحد، مشاهد من استهدافه قاعدة حيفا التقنية، يوم الجمعة الماضي، وهي قاعدة تتبع لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي وتحوي كلية تدريب لإعداد تقنيّي سلاح الجوّ في مدينة حيفا المحتلّة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدّته نحو الدقيقة ونصف الدقيقة، مسحاً جغرافياً وجوياً لكلية التقنيات الجوية داخل القاعدة، ومن ثمّ تجهيزاً لصواريخ "فادي"، والتي أُطلقت لتكون صواريخ تشغيلية للقبة الحديدية.

وتبعتها رماية لصواريخ "نصر 1" نحو القاعدة، والتي وصلت إلى أهدافها بنجاح، وأظهرت ذلك كاميرات المستوطنين التي وثّقت المحاولات الفاشلة للقبّة الحديدية بالتصدّي.