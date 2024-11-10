لبنان: اعتداءات للاحتلال في الجنوب والبقاع.. وارتفاع في شهداء مجزرة علمات

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى أمس السبت إلى 3189 شهيداً و 14078 جريحاً، منذ بدء العدوان على لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ "غارات الاحتلال الإسرائيلي ليوم أمس السبت، أسفرت عن 53 شهيداً و 99 جريحاً".

وأفادت مصادر في جنوبي لبنان بأنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية خرقت جدار الصوت في الأجواء اللبنانية فوق الجنوب والعاصمة بيروت مساء الأحد.

وفي قضاء بنت جبيل، أفادت مصادر لبنانية إلى أنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل شنّ غاراته الجوية على قرى الجنوب مستهدفاً المنازل السكنية، لافتاً إلى أنه استهدف في غارة جوية بلدة الشهابية في قضاء بنت جبيل.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي، عصر اليوم، على منزل في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، ما أدّى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى

وفي مدينة صيدا جنوبي لبنان، أفادت مصادر لبنانية إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر بجروح من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوبي البلاد.

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة بين البيسارية وقعقعية الصنوبر في قضاء صيدا. كما أغار على أطراف العدوسية - محلة الخرب.

وأفادت مصادر لبنانية في وقت سابق، بأنّ غارة إسرائيلية جوية استهدفت بعض ظهر اليوم بلدة الخرايب في قضاء صيدا أيضاً.

وفي قضاء مرجعيون استهدف الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية الأطراف الغربية لبلدة برج الملوك. كما استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة دير ميماس مقابل قلعة الشقيف.

كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة بلاط، واستهدف بالقصف المدفعي بلدة الخيام في قصضاء مرجعيون.

وفي قضاء النبطية شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد الظهر غارة جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي بين جبشيت وكفردجال.

وفي مدينة صور ومحيطها، شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية استهدفت خراج بلدة برج رحّال - منطقة عين التوتي.

وصدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال الإسرائيلي أمس على دير قانون رأس العين قضاء صور، والتي استهدفت نقاط تجمع مسعفين، وأدّت إلى ارتقاء 14 شهيداً من بينهم سبعة مسعفين، في اعتداء إسرائيلي متواصل على الطوتقكم الطبية والمسعفين في جريمة حرب واضحة متمثلة باستهداف فرق الإنقاذ والاسعاف بما يخالف كل القوانين الانسانية الدولية.

أكثر من 27 شهيداً وعشرات الجرحى في عدوان إسرائيلي على علمات بقضاء جبيل

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان في قوت سابق اليوم، أعلن فيه أنّ غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل، أدّت في حصيلة جديدة إلى استشهاد 27 شخصاً من بينهم سبعة أطفال.

ورفعت أشلاء من المكان يتم التدقيق في هوية أصحابها عبر فحص (DNA) ما يرجّح ارتفاع عدد الشهداء في هذه المجزرة.

كذلك أصيب 8 أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

الغارات الإسرائيلية تتواصل على قرى البقاع وارتقاء عدد من الشهداء

أما في البقاع شرقي لبنان، فقد أفاد مصدر لبناني بأنّ الطيران الحربي شنّ غارة من مسّيرة إسرائيلية استهدفت منزلاّ في حي بديتا جنوبي مدينة الهرمل من دون تسجيل إصابات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة جريح واحد في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زغرين في قضاء الهرمل.

ومن جهتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتقاء 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة شعث في بعلبك الهرمل.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة الاحتلال الإسرائيلي على زغرين - مزرعة سجد في بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص واحد بجروح".

كما أشار المركز إلى أنّ الغارة الإسرائيلية على بلدة بدنايل في بعلبك الهرمل أدّت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة ستة أشخاص آخرين بجروح.



ولفت المركز بأنّ حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك الهرمل اليوم، والغارة على مفرق سرعين أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح. وأدّت الغارة على حي بيت اللقيس في مدين بعلبك إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، قد أفادت بأنّ الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في بلدة رسم الحدث هي أربعة شهداء هم: نضال الحاج حسن وزوجته اكتمال، وابنتيهما إسراء وبتول، وجرح الإبن الثالث يوسف.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أنّ الحصيلة النهائية لغارة الاحتلال، أمس السبت، على بلدة سحمر في البقاع الغربي، وصلت إلى شهيد و4 جرحى.





المصدر: الميادين