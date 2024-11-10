8 شهداء في عدوان "إسرائيلي" على مبنى في السيدة زينب بريف دمشق

رام الله - وطن: ذكرت وسائل اعلام سورية ان 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 17 آخرين في عدوان اسرائيلي جنوبي العاصمة دمشق.

شنّ جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، هجوما استهدف مبنى في السيدة زينب، جنوب العاصمة السورية.

وأكّدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "معلومات أولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق".

وتابعت "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف ‏بناءً سكنياً في منطقة السيدة زينب بريف دمشق".